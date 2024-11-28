THY seferlerine grev iptali
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İtalya'da yer hizmetleri personellerinin grevi nedeniyle 29 Kasım tarihli bazı THY seferleri iptal edildi.
Türk Hava Yolları (THY), İtalya'da yarın yapılacak grev nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İtalya'da yer hizmetleri personellerinin grevi nedeniyle 29 Kasım tarihli aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1865 İstanbul-Roma, TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1323 İstanbul-Bologna, TK 1324 Bologna-İstanbul" denildi.
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