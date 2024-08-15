THY seferlerine tayfun engeli

Türk Hava Yolları, Tokyo'da beklenen tayfun nedeniyle yarın Haneda Havalimanı'nda yapılması planlanan seferlerin karşılıklı iptal edildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Haneda meydanda (Tokyo) olumsuz hava koşulları nedeniyle (tayfun beklentisi) 16 Ağustos tarihli aşağıdaki seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir" denildi.

Yolcuların seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili güncel durumu THY sitesinden veya çağrı merkezinden bilgi alabileceği ifade edildi.