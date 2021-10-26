THY Sudan seferlerini iptal etti
Türk Hava Yolları, Sudan'da ordunun dün yönetime el koymasının ardından başkent Hartum'a bugün sefer yapılmayacağını belirtti.
Sudan'da ordunun yönetime el koyması sonrası, Türk Hava Yolları (THY), Sudan'a yapılacak seferleri iptal ettiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliği, bugün düzenlenecek İstanbul-Hartum-İstanbul seferlerinin yapılamayacağını açıkladı.
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