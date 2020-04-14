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  3. 14 Nisan 2020 12:43

THY tüm uçuşlarını durdurdu!

THY'den yapılan açıklamada iç hat uçuşlarının 20 Nisan'a, dış hat uçuşlarının ise küresel koronavirüs salgını sebebiyle 20 Mayıs tarihine kadar durdurulduğu belirtildi.

THY tüm uçuşlarını durdurdu!
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Türk Hava Yolları (THY), tüm iç ve dış hat uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

THY'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

"Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."

Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.
 

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