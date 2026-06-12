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THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 267 yolcu tahliye edildi

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İstanbul-Antalya seferini yapan THY'ye ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı, Antalya Havalimanı'na inişi sonrası yanlış taksi yoluna girerek radar direğine çarptı. Sağ kanadında hasar oluşan uçaktaki 267 yolcu güvenle tahliye edilirken, 1 yolcu hafif yaralandı. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, olayla ilgili teknik inceleme başlatıldığını duyurdu.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan kalkan ve Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağı, park pozisyonuna ilerlediği sırada talihsiz bir kaza yaşadı.

Yanlış taksi yoluna giren uçağın radar anten direğine çarpması sonucu uçakta acil durum prosedürleri uygulandı. 

Antalya Havalimanı'ndaki Kazanın Detayları

İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren TK2430 sefer sayılı Boeing 777 tipi (TC-LKD tescilli) uçakta yaşanan kazanın emniyet ve havacılık tutanaklarına yansıyan gelişmeleri şu şekilde...

Uçak, başarılı bir inişin ardından park yerine gitmek için taksi yaptığı sırada yanlış yola saparak, hava trafik kontrol sistemlerine ait radar direğine sağ kanadından çarptı.

Çarpmanın ardından uçakta bulunan 267 yolcu hızlı ve güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay esnasında tahliye kaynaklı olduğu değerlendirilen 1 yolcunun hafif şekilde yaralandığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Çarpmanın etkisiyle uçağın sağ kanadında ve havalimanı donanımı olan radar direğinde maddi hasar meydana geldi.

THY'den Resmi Açıklama: "Teknik İnceleme Başlatıldı"

Kazanın kamuoyuna yansımasının hemen ardından Türk Hava Yolları İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir bilgilendirme metni yayınladı.

Sürecin yakından takip edildiğini belirten Üstün, "TK2430 sayılı İstanbul–Antalya seferini gerçekleştiren TC-LKD tescilli Boeing 777 uçağımızın, Antalya Havalimanı’nda park yerine yanaşması sırasında sağ kanadı yer radar anten direğine temas etmiştir. Uçağımızdaki 267 yolcumuz güvenli şekilde tahliye edilmiş olup, hafif yaralanan bir yolcumuzun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Olayla ilgili teknik inceleme başlatılmıştır" ifadelerini kullandı. 

DHA / İHA

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Etiketler THY uçak kazası Antalya Havalimanı türk hava yolları Yahya Üstün Boeing 777 radar direği tahliye TK2430 seferi TK2430 video
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