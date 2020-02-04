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  3. 04 Şubat 2020 17:41

THY uçağı kuyruk vurdu

Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Iğdır seferini gerçekleştirmek üzere havalanan yolcu uçağı kuyruk vurdu. Uçak havalimanına geri dönmek zorunda kaldı.

THY uçağı kuyruk vurdu
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TK2718 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağının İstanbul Havalimanı'ndan kalkış sırasında kuyruk vurduğu öğrenildi. AirportHaber'in aktardığına göre B737-800 tipi yolcu uçağının pilotları acil iniş talebinde bulunarak yakıt tüketmek için havada tur atmaya başladı.

Uzun süre havada tur atan TC-JZN kuyruk tescilli uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

HARTUM UÇAĞI DA KUYRUK VURMUŞTU

Türk Hava Yolları'nın 31 Ocak 2020 günü İstanbul-Hartum seferini yapmak üzere havalanan yolcu uçağı da kuyruk vurmuş, uçak kalkış sonrası yeniden İstanbul Havalimanı'na geri dönmek zorunda kalmıştı.

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ığdır , türk hava yolları
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