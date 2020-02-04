THY uçağı kuyruk vurdu

TK2718 sefer sayılı Türk Hava Yolları uçağının İstanbul Havalimanı'ndan kalkış sırasında kuyruk vurduğu öğrenildi. AirportHaber'in aktardığına göre B737-800 tipi yolcu uçağının pilotları acil iniş talebinde bulunarak yakıt tüketmek için havada tur atmaya başladı.

Uzun süre havada tur atan TC-JZN kuyruk tescilli uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor.

HARTUM UÇAĞI DA KUYRUK VURMUŞTU

Türk Hava Yolları'nın 31 Ocak 2020 günü İstanbul-Hartum seferini yapmak üzere havalanan yolcu uçağı da kuyruk vurmuş, uçak kalkış sonrası yeniden İstanbul Havalimanı'na geri dönmek zorunda kalmıştı.