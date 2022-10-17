THY uçağında hareketli dakikalar: Acil iniş yaptı

İstanbul- Kuala Lumpur seferini yapan Türk Hava Yolları (THY) ait yolcu uçağı acil iniş yaptı.

THY'nin İstanbul- Kuala Lumpur seferini yapan TK-60 sefer sayılı Boenig 777-300 ER tipi TC-JLA kuyruk tescilli uçağı inişine yaklaşık 1,5 saat kala 25 yaşındaki Belarus vatandaşı olan bir yolcu, diğer yolcuları ve kabin ekiplerini rahatsız etti.

Tüm uyarılara rağmen yolcu taşkınlık yapmaya devam ederken, uçağın pilotu ise acil durum deklare etti.

ACİL İNİŞ YAPTI

THY uçağı yerel saatle 21.14'de Kuala Lumpur Havalimanı'na inişi gerçekleştirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Uçağın inişinin ardından sorun çıkaran yolcu güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındı.