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  3. 16 Kasım 2018 14:52

THY uçağında panik ! Havalimanına geri döndü

THY'nin İstanbul-Kuveyt seferini yapan uçağı yıldırım isabet etmesi sonucu Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

THY uçağında panik ! Havalimanına geri döndü
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Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Kuveyt seferini yapmak için havalanan yolcu uçağına yıldırım isabet etti. Uçak havada yakıt boşalttıktan sonra Atatürk Havalimanı’na geri döndü.

Edinilen bilgiye göre, THY'nin TK-772 sefer sayılı TC-JNS kuyruk tescilli Airbus A330 tipi uçağı Kuveyt seferini yapmak üzere dün saat 21.15'de Atatürk Havalimanı’ndan havalandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçağa, havalandıktan kısa bir süre sonra yıldırım isabet etti. Uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirirken, geri dönüş için izin istedi. Airbus 330 tipi uçak Bursa üzerinde havada tur atarak yakıt boşalttıktan sonra saat 00.25’de Atatürk Havalimanı’na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. 

DHA

thy , uçak
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