  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY uçağında ''şakacı yolcu'' kriz çıkardı: Pilot polis çağırdı!

THY uçağında ''şakacı yolcu'' kriz çıkardı: Pilot polis çağırdı!

THY uçağında ''şakacı yolcu'' kriz çıkardı: Pilot polis çağırdı!
Güncelleme:

İstanbul-Batman seferini yapmaya hazırlanan THY'ye ait uçakta bir yolcunun ''Sanki üzerimde bomba var'' şakası ortalığı karıştırdı. Yolcu, uçağa gelen polis ekipleri tarafından uçaktan indirildi.

Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı'nda meydana gelen olayda; THY'nin İstanbul- Batman seferini yapmaya hazırlanan uçakta kalkış öncesi yolcu alımı tamamladı. Bu sırada bir yolcunun "Sanki üzerimde bomba var" cümlesini kullanarak şaka yaptığı ileri sürüldü. Bunun üzerine kabin memurları durumu uçağın pilotuna bildirdi. Pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı. Bomba şakası yapan yolcu uçaktan indirildi ve kural dışı yolcu prosedürü uygulandı. Uçak daha sonra Batman seferini yapmak üzere İstanbul Havalimanı'ndan havalandı.

 

 

DHA

text-ad
Etiketler THY istanbul Batman uçak bomba şakası
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un kaderine terk edilen tarihi yapısı üniversite kampüsüne dönüşecek İstanbul'un kaderine terk edilen tarihi yapısı üniversite kampüsüne dönüşecek Davutoğlu'na soruldu: ''Erdoğan'dan teklif gelirse kabul eder misiniz?'' Davutoğlu'na soruldu: ''Erdoğan'dan teklif gelirse kabul eder misiniz?'' İşte A'dan Z'ye Yüzyılın Konut Projesi: Bakan Kurum merak edilenleri tek tek açıkladı İşte A'dan Z'ye Yüzyılın Konut Projesi: Bakan Kurum merak edilenleri tek tek açıkladı En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Bir model hariç hepsi 1 milyon TL'nin üzerinde En ucuz sıfır otomobil fiyatları belli oldu: Bir model hariç hepsi 1 milyon TL'nin üzerinde Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! Üç Türk'ün karıştığı olay ülkeyi karıştırdı Karadağ'dan Türkiye'ye vize şoku! Üç Türk'ün karıştığı olay ülkeyi karıştırdı Dev balıkları kıyıdan avlıyorlar! Buraya uğrayan eli boş dönmüyor Dev balıkları kıyıdan avlıyorlar! Buraya uğrayan eli boş dönmüyor Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı: Yaralılar var Ankara'da operasyon sırasında çatışma çıktı: Yaralılar var Türk futbolunda bahis depremi: 7'si üst klasman 152 hakem tespit edildi Türk futbolunda bahis depremi: 7'si üst klasman 152 hakem tespit edildi Trafik cezalarını artıracak düzenleme rafa kaldırıldı Trafik cezalarını artıracak düzenleme rafa kaldırıldı Cem Küçük'ten olay iddia: İBB'ye kayyum mu atanacak? Cem Küçük'ten olay iddia: İBB'ye kayyum mu atanacak?
Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler Mersin ve Çanakkale'de peş peşe depremler ABD-Çin hattında yumuşama altın fiyatlarını vurdu ABD-Çin hattında yumuşama altın fiyatlarını vurdu 235 bin TL'ye aldığı otomobili satmak isteyince hayatının şokunu yaşadı 235 bin TL'ye aldığı otomobili satmak isteyince hayatının şokunu yaşadı İstanbul dahil 9 ilde sarı alarm: Dolu, sağanak ve fırtına geliyor! İstanbul dahil 9 ilde sarı alarm: Dolu, sağanak ve fırtına geliyor! Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı Karadeniz'de hamsi bereketi: Fiyatları gören kilo kilo aldı Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy Türkiye'nin en riskli bölgesini açıkladı Bayrampaşa Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti! Bayrampaşa Belediyesi Cumhur İttifakı'na geçti! Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü Tarlada yanmış ceset bulunmuştu: Vahşetin sırrı ''3 anahtar'' ile çözüldü Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı Ekrem İmamoğlu ve Merdan Yanardağ hakkında tutuklama kararı