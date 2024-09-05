THY uçağında türbülans kabusu: Yaralılar var

THY'nin İstanbul-Taipei seferini yapan uçağı, Taipei Havalimanı’na inişine kısa bir süre kala türbülansa girdi. Türbülans nedeniyle 4 yolcu ve 2 kabin görevlisi hafif şekilde yaralandı.

THY’nin TC-JJE kuyruk tescilli, TK-24 sefer sayılı İstanbul-Taipei seferini yapan uçak, Taipei Havalimanı’na inişe 2 saat kala türbülansa girdi. Uçakta 214 yolcu bulunurken, olay nedeniyle 4’ün yolcu 2’si kabin görevlisi olmak üzere 6 kişi hafif şekilde yaralandı. Türbülansa giren uçak yerel saatle 18.01’de Taipei Havalimanı’na inişini gerçekleştirdi.

'2 YOLCUMUZ TALEPLERİ DOĞRULTUSUNDA HASTANEYE SEVK EDİLMİŞTİR'

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Uçağımız Taipei meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş olup, sağlık ekipleri uçağı karşılamış ve gerçekleştirilen ilk müdahaleye göre ciddi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca 2 yolcumuz talepleri doğrultusunda hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi.

DHA