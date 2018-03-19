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  3. 19 Mart 2018 10:20

THY uçağından çıkanlar şoke etti ! Temizlik personeli buldu

Türk Hava Yolları'na ait bir uçak temizlenirken, binlerce TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saati bulundu.

THY uçağından çıkanlar şoke etti ! Temizlik personeli buldu
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Airporthaber'in haberine göre, Türk Hava Yolları'na yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS) çalışanı, örnek bir davranışa imza attı. TGS'de çalışan Ahmet Kanat, Türk Hava Yolları uçağında temizlik yapıldığı sırada bir battaniyenin altında yüz binlerce TL değerinde döviz, akıllı telefon ve saat buldu.

TK 771 sefer sayılı Kuveyt-İstanbul uçağında temizlik yapıldığı sırada koltuk üzerinde bulunan bir battaniyeyi kaldıran Ahmet Kanat isimli TGS personeli, 71 bin 420 Dolar, 2 bin 700 Euro, 40 Türk Lirası, 1 adet akıllı telefon ile 1 adet de kol saati buldu. Toplam değeri 293 bin TL değerindeki nakit para ile telefon ve kol saatini tutanakla birlikte yöneticilerine teslim etti. Atatürk Havalimanı'nda yaşanan olayda Kanat'ın teslim ettiği uçak içi buluntu eşya sahibine verildi.

kuveyt , turkish , türk hava yolları
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