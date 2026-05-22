THY ve AJet'ten bayram tatili için ek sefer kararı

Yarın başlayacak 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar havalimanlarına akın ediyor. Türk Hava Yolları (THY), bayram yoğunluğu nedeniyle 365 ek sefer planladıklarını duyurdu. AJet ise 134'ü iç hat, 46’sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer planladıklarını açıkladı.

Kurban Bayramı tatilinin hükümet tarafından 9 güne çıkarılmasının ardından, Türkiye genelinde büyük bir seyahat dalgası başladı. Türk Hava Yolları (THY) 365 ek sefer planladıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Kurban Bayramı döneminde sevdikleriyle bir araya gelmek isteyen misafirlerimizin artan seyahat talebini karşılamak amacıyla, 22–31 Mayıs tarihleri arasında 365 ilave sefer planladık. Türk Hava Yolları olarak bayram boyunca misafirlerimizi sevdiklerine güvenle ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

AJet'ten 180 ek sefer

AJet, 134'ü iç hat, 46’sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer planladıklarını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sanal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "AJet olarak, Kurban Bayramı tatilinde misafirlerimizin artan talebini karşılamak amacıyla ek sefer planlaması yaptık. 21 Mayıs – 31 Mayıs tarihleri arasında 134'ü iç hat, 46’sı dış hat olmak üzere toplam 180 ek sefer gerçekleştireceğiz. Tüm misafirlerimizin Kurban Bayramı’nı kutlar; emniyetli uçuşlar dileriz" dedi.

DHA