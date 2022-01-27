THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa etti
Türk Hava Yolları'nda (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı görevinden istifa etti.
Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı'nın görevinden istifa ettiği öğrenildi. Aycı'nın yerine şirkette Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Bolat geldi. (DHA)
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