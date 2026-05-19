THY'den 19 Mayıs'a özel ucuz uçak bileti kampanyası... Biletler satışa çıktı

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında 70 bin 400 koltukla sınırlı yeni kampanyasını duyurdu. 14 Eylül - 25 Ekim tarihleri arasındaki yurt içi uçuşlar için geçerli olan 1449 TL'den başlayan biletler bugün ve yarın satışta olacak.

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu seyahat tutkunlarını sevindirecek özel bir yurt içi uçuş kampanyasıyla kutluyor.

Haber3.com seyahat masasının edindiği bilgilere göre, kampanya kapsamında yolculara sonbahar dönemi için son derece uygun fiyatlı seyahat imkanı sunuluyor.

1449 TL'den Başlayan Fiyatlarla Sonbahar Uçuşları

THY'nin internet sitesinden yapılan resmi duyuruya göre; bugün ve yarın bilet alan vatandaşlar, 14 Eylül ile 25 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirecekleri yurt içi uçuşlarda 1449 liradan başlayan avantajlı fiyatlardan yararlanabilecek. Sonbahar aylarını kapsayan bu fırsat, tatilini erteleyenler veya memleket ziyareti planlayanlar için büyük bir maliyet avantajı oluşturuyor.

Sadece 70 Bin 400 Koltukla Sınırlı: Biletler Nereden Alınır?

Yetkililer, yoğun ilgi görmesi beklenen bu özel kampanyanın yurt içi uçuşlarda toplam 70 bin 400 koltukla sınırlı olduğunun altını çiziyor. Seyahat planı yapan yolcuların kontenjanlar tükenmeden acele etmesi tavsiye ediliyor. Avantajlı bilet satın alma işlemleri şu resmi kanallar üzerinden güvenle gerçekleştirilebilecek:

THY Çağrı Merkezi

THY Resmi İnternet Sitesi

THY Mobil Uygulaması