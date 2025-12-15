  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY'den 500 TL'lik indirim kampanyası

THY'den 500 TL'lik indirim kampanyası

THY'den 500 TL'lik indirim kampanyası
Güncelleme:

Türk Hava Yolları (THY), TROY kart kullanıcısı yolcuların yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında bilet başına 500 TL’ye varan indirim kazanacağını açıkladı.

THY, Türkiye’nin Ödeme Yöntemi TROY ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında misafirlerine yurt içi ve yurt dışı uçuşlarında özel fiyatlarla seyahat imkânı sunuyor. Düzenlenen kampanya ile TROY kart kullanıcısı Türk Hava Yolları yolcuları ayrıcalıklı seyahat deneyimini daha uygun fiyatlarla yaşama imkânı elde edecek. Havayolu şirketinin web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden 15 Aralık 2025 – 31 Ocak 2026 tarihleri arasında bilet alan yolcular, ödemelerini TROY logolu kartlarla yaparak indirim ayrıcalığından yararlanabilecek. Yolcular, 15 Aralık 2025 – 18 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatlerinde, yurt içi ve Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşlar için bilet başına 500 TL’ye varan indirim kazanacak. Kampanyadan yararlanmak için bilet alım sürecinin ödeme aşamasında yurt içi uçuşlarda "TROY500" ve yurt dışı uçuşlarda ise 'TROY500YD' promosyon kodlarını kullanarak, biletlerinde anında indirim sağlayabilecekler. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan ve sadece Türk Hava Yolları’nın resmî web sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılacak işlemlerde geçerli bu kampanya ile ilgili ayrıntılı bilgilere turkishairlines.com web adresinden, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi’nden veya satış ofislerinden ulaşılabilir.

 

 

DHA

text-ad
Etiketler THY indirimli uçak bileti TROY
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'un göbeğinde filmleri aratmayan kapkaç! İstanbul'un göbeğinde filmleri aratmayan kapkaç! Açlık sınırı ile asgari ücret arasında uçurum büyüyor Açlık sınırı ile asgari ücret arasında uçurum büyüyor Dünyanın en sağlıklısı Antalya'da üretiliyor: Litresi 1500 TL! Dünyanın en sağlıklısı Antalya'da üretiliyor: Litresi 1500 TL! Piyasada 50 dolar krizi! Bankalar ve döviz bürolarının neden kabul etmediği belli oldu Piyasada 50 dolar krizi! Bankalar ve döviz bürolarının neden kabul etmediği belli oldu Prim borcu olanlara kritik uyarı: 31 Aralık'a kadar başvurmayan daha fazla ödeyecek Prim borcu olanlara kritik uyarı: 31 Aralık'a kadar başvurmayan daha fazla ödeyecek Sibirya soğukları hayatı felç etti! Termometreler eksi 15'i gösterdi Sibirya soğukları hayatı felç etti! Termometreler eksi 15'i gösterdi Ebru Gündeş yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirtti Ebru Gündeş yeni imajıyla ''boşanmak yaramış'' dedirtti Ankara'da vinç dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalık savaş alanına döndü Ankara'da vinç dehşeti! Önüne gelene çarptı, ortalık savaş alanına döndü Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA satılıyor mu? Türkiye'nin dev market zinciri CarrefourSA satılıyor mu? Önce kar vuracak ardından güneş yüzünü gösterecek! Önce kar vuracak ardından güneş yüzünü gösterecek!
Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor Plajda katliam yapan saldırganlar baba-oğul çıktı! Can kaybı yükseliyor 37 yaşında hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın son sözleri yürekleri dağladı 37 yaşında hayatını kaybeden Gülşah Durbay'ın son sözleri yürekleri dağladı Manisa, ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı Manisa, ilk kadın belediye başkanı Gülşah Durbay'ı gözyaşlarıyla uğurladı Kırmızı ette kriz büyüyor: Fiyatlardaki artış durdurulamıyor! Kırmızı ette kriz büyüyor: Fiyatlardaki artış durdurulamıyor! Hong Kong'da Türk rüzgarı: Son şampiyonu devirip kemeri aldı Hong Kong'da Türk rüzgarı: Son şampiyonu devirip kemeri aldı CHP'nin İstanbul mitingi iptal edildi CHP'nin İstanbul mitingi iptal edildi Trabzonspor'dan Beşiktaş'a çok sert tepki: ''Herkes haddini bilsin'' Trabzonspor'dan Beşiktaş'a çok sert tepki: ''Herkes haddini bilsin'' Hatay Antakya'da korkutan deprem! Panikle sokağa fırladılar Hatay Antakya'da korkutan deprem! Panikle sokağa fırladılar İstanbul Valiliği'nden milli piyango kararı! Genelgeyle yasaklandı İstanbul Valiliği'nden milli piyango kararı! Genelgeyle yasaklandı İstanbul'da sitede başlayan kavga sokağa taştı; ortalık fena karıştı! İstanbul'da sitede başlayan kavga sokağa taştı; ortalık fena karıştı!