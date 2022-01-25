THY'den açıklama: Peyderpey seferleri yapmaya başladık

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yoğun kar yağışı nedeniyle tüm uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'nda uçak seferlerinin başladığını duyurdu. Ekşi, “İstanbul Havalimanı’nda peyderpey seferleri yapmaya başladık” dedi.

İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar dün akşamdan bu yana yapılamıyordu. Uçak seferleri ertelenen ve metro bağlantısı bulunmadığı için havalimanından ayrılamayan çok sayıda yurttaş ve yabancı turist, alanda ve apronda bekletilen uçaklarda mahsur kaldı.

Geceyi havalimanında geçiren yolcular, yiyecek-içecek sıkıntısı da yaşadı. Konaklama yeri ayarlanmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını isteyen yabancı yolcular, tepkilerini slogan atarak gösterdi. Yolcuların "We need hotel" (otele ihtiyacımız var) sloganları sonrasında havalimanına çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, akşam saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada, seferlerin peyderpey yapılmaya başlandığını duyurdu. Ekşi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İstanbul Havalimanı’nda peyderpey seferleri yapmaya başladık. İGA, TGS ve tüm paydaşlar el birliği ile operasyonu normale döndürmeye çalışıyoruz” dedi.