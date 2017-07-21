THY'den Bodrum'daki tatilciler için flaş adım

Türkiyenin batı bölgesini özellikle Bodrum, Datça gibi tatil beldelerini etkileyen 6.5 şiddetindeki deprem nedeniyle bölgeden tatillerini kesip dönmek isteyenler için THY ek sefer düzenledi.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada bu akşam saat 19.00da kalkacak olan TK-4910 sefer sayılı ek seferle Bodrum'dan İstanbul'a 157 yolcu getirileceği bildirildi.

Ayrıca yapılan açıklamada THYnin gece yapılacak olan TK 2526 sefer sayılı uçağının da tipinin büyültülerek daha fazla yolcu getirmesinin de kararlaştırıldığı açıklandı. Bu uçak saat 00.05'de Bodrum'dan İstanbul'a hareket edecek.