THY'den dikkat çeken PCR testi kararı

Türk Hava Yolları, İç hat uçuşlarda PCR test zorunluluğunı kaldırdı. Uçuş öncesi "HES Kodu" yeterli olacak.

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını açıkladı. Ekşi, aynı zamanda HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı.

Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile birlikte 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi şartı zorunluydu.

Bilal Ekşi, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Yetkili makamlarımızın aldığı karar doğrultusunda tüm yolcularımızdan İç hat uçuşlarında PCR test zorunluluğu kaldırılmıştır. HES kodunu ibraz yeterli olacaktır" diye konuştu.