THY'den İstanbul'da peş peşe sefer iptalleri

Türk Hava Yolları İstanbul'da beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. 20-21 Şubat tarihlerinde de bazı seferler yapılamayacak.

THY, bugün beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı. Havayolu şirketinin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, İstanbul'da beklenen şiddetli hava şartları nedeniyle 19 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Havalimanı'ndan (IST) kalkan ve İstanbul Havalimanı'na varan bazı seferlerimiz iptal edilmiştir. Uçuşunuzun durumunu kontrol etmek ve iade veya yeniden rezervasyon seçenekleriniz hakkında bilgi edinmek için lütfen uçuş numaranızı veya rotanızı girerek uçuş durumunuzu takip ediniz" denildi.

20-21 Şubat'ta bazı seferler iptal edildi

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, “Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 20 ve 21 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir” denildi.

İHA