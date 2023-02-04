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THY'den kar yağışı uyarısı: Uçuşu olanlar dikkat!

THY'den kar yağışı uyarısı: Uçuşu olanlar dikkat!
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Türk Hava Yolları, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle uçuşu olanlara uyarıda bulundu.

THY, 5 Şubat Pazar günü beklenen hava muhalefeti nedeniyle yolcularına seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

 "İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."

Etiketler istanbul havalimanı thy Türk hava yolları kar hava şartları
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