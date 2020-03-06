THY'den koronavirüs açıklaması

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Bakırköy'deki THY Genel Müdürlüğü binasında koronavirüs nedeniyle uçuş yapılmayacak bölgeler ve alınan tedbirlerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Aycı, "2020 yılının Ocak ayında çok güçlü bir başlangıç yapmış ve ocak ayını geride bırakmışken, Şubat aynının ortasından itibaren etkili olan Vuhan kaynaklı koronavirüs hadisesinin bütün dünyada etkili olduğu bir sürece girdik. Sadece bölgesel bir kriz olmaktan çıkıp globalleşen ve sadece insanlar üzerinde ve insanların bağışıklık sistemi üzerinde etkili olarak ölümlere sebebiyet vermesi değil, aynı zamanda şirketlerin, dünya ekonomisinin, özellikle havacılığın da bağışıklık sistemini etkisiz hale getirebilecek bir biçimde dünyada şu anda etkili olan bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmek isterim. Küresel bir virüs vakasıyla karşı karşıyayız" dedi.

'Avrupa da çok ciddi bir sıkıntı içinde'

"Özellikle koronavirüs konusunda da arkadaşlarımızla birlikte farklı senaryolar üzerinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Sürekli de bunu güncelliyoruz" diyen Aycı konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu kapsamda Çin, İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Nahçıvan'a düzenlediğimiz seferlerimizi iptal ettik. Risk grubunda olan ve risk grubu ülkeleri olarak ilan edilen ülkelere seyahat yapan uçaklarımızı da etkisi kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediyoruz, temizliğini tam olarak yapıyoruz ve ondan sonra sefere alıyoruz. Misafirlerimize bu anlamda endişesiz olarak bizimle birlikte uçaklarımızda seyahat edebileceklerini ve onlara uygun sağlıklı bir seyahat ortamı sunduğumuzu da burada ifade etmek isterim. Bugün virüsten sadece Asya değil, sadece Çin merkezli Güney Kore ve diğer ülkeler değil, şu anda Avrupa'da bu virüsten başta İtalya olmak üzere, hatta Fransa, şimdi Almanya ve diğer ülkeler olmak üzere Avrupa da şu anda çok ciddi bir sıkıntı içinde."

Aycı, "Avrupa'dan bu virüsün ülkemize bulaşmaması için, İran ve diğer komşu ülkelerden bulaşmaması için, Asya'dan bu virüsün gelmemesi için bir dizi tedbiri çok etkin bir biçimde ve zamanında, hatta sektörümüzdeki pek çok ülke ve havayolu şirketinden önce adım atarak, uçuşlarımızı keserek, çok önemli adımları attık. Diğer tüm uluslararası, ulusal kuruluşlarla birlikte çok yakinen çalışmaktayız. Gerek sivil havacılığımız, gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerek Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, tüm ilgili otoritelerle çok yakın bir mesai içerisindeyiz. Krizin başlangıcından bugüne pilotlarımız, kabin memurlarımız, teknisyenlerimiz ve her kademede bize hizmet sunan tüm paydaşlarımızla birlikte bu krizin yönetilmesinde çok büyük bir emek gösterdiler, onlara da bir kere daha burada teşekkürlerimi sunuyorum. Dünyada bu kriz giderek büyüyor, Amerika dahil her yerde görülmeye başlandı. Bizim için asıl olan riski minimize etmek için elden gelen tüm tedbirleri alacağız ve almaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.





