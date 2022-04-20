THY'den maske zorunluluğu açıklaması

Bazı ülkelerde uçak içerisinde maske kullanımının zorunlu olmaktan çıkarıldığını aktaran THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Biz de eğer şartlar müsait ise maskelerin kaldırılmasından memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı'nda Routes World 2023 tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Ekşi burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bilal Ekşi, buradaki konuşmasında uçak içerisi ve havalimanlarında maske kullanım zorunluluğunun kaldırılması konusunda alınacak karardan memnun olacaklarını söyledi.

"EĞER ŞARTLAR İZİN VERİRSE..."

Ekşi, "Uçak içerisinde maske kullanılmaması konusu tamamen düzenleyicilerin kararıyla oluyor. Türk Hava Yolları olarak hem ulusal otoritelerin hem de uluslararası otoritelerin verdiği kuralları en efektif şekilde uyguluyoruz. Biz de eğer şartlar müsait ise maskelerin kaldırılmasından memnun oluruz" dedi.

Şu anda dünyada bazı ülkelerde uçak içerisinde maske kullanımının zorunlu olmaktan çıkarıldığını ve tavsiyeye dönüştürüldüğünü aktaran Ekşi, "Elbette yolcu konforu bakımından bunun çok daha iyi olduğunu hepimiz biliyoruz. İki yıl boyunca maske kullanmaktan yorulduk. Sağlık Bakanlığımızın önünde data var. İnşallah kapalı alanlarda havalimanlarında ve uçak içerisinde maske kullanımına gerek yok noktasına gelmiştir. Bu karar alınırsa büyük memnuniyet duyarız" ifadelerini kullandı.