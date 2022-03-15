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THY'den Romanya uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme

THY'den Romanya uçuşlarıyla ilgili bilgilendirme

Türk Hava Yolları(THY), Romanya'ya seyahat edecek yolcularına yönelik yaptığı bilgilendirmede "Romanya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" ifadeleri kullandı.

Avrupa genelinde koronavirüs önlemlerinin kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Romanya'da uygulanan Covid-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı ve PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Romanya'da uygulanan Covid -19 tedbirleri sona ermiştir. Romanya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur" bilgilendirmesi yapıldı.

Etiketler thy uçuş romanya
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