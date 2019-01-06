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  3. 06 Ocak 2019 21:17

THY'den sefer iptalleri

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle THY'nin bazı seferleri iptal edildi.

THY'den sefer iptalleri
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İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), iç ve dış hatlarda bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu. 

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 

“İstanbul'da beklenen olumsuz hava durumu ( kar yağışı ) nedeniyle 7 Ocak tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yapılması planlanan Odessa, Sofya, Kişinev, Karkiv, Malta, Selanik, Dubrovnik, Belgrad, Üsküp, Ordu-Giresun, Sinop, Antalya ve Gaziantep seferlerimiz iptal edilmiştir."
 

DHA

kar yağışı , istanbul , thy
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