THY'den vizesiz Avrupa uçuşlarına özel indirim kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), vizesiz Avrupa rotalarına özel kampanya başlattı. İndirimli biletler 109 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyenlerin, 09 Şubat 2026-19 Şubat 2026 tarihleri arasında satın alacakları biletlerle 24 Mart 2026-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gidiş-dönüş Üsküp, Priştine'ye 109 USD; Moldova, Saraybosna, Tiran'a 129 USD; Podgorica, Tivat'a 159 USD; Belgrad'a 189 USD'den başlayan fiyatlarla uçuş ayrıcalığı elde edeceği kaydedildi.
İHA
