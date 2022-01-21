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THY'den yolculara önemli uyarı: Uçuşlarımız iptal edilebilir

THY'den yolculara önemli uyarı: Uçuşlarımız iptal edilebilir

ürk Hava Yolları (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarının iptal edildiğini belirterek yolculara seyahat öncesi uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri uyarısında bulundu.

Türk Hava Yolları(THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul'da bu geceden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle bazı uçuşların tedbir amaçlı iptal edildiğini duyurdu. THY'nin İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yarın için planlanan 49 uçuşu iptal edildi. THY, yolculara ise seyahat öncesi uçuşlarının durumunu kontrol etmeleri önerisinde bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

"KONTROL EDİN"
Yahya Üstün sosyal paylaşım sitesi Twitter hebasından yaptığı açıklamada "İstanbul'da etkisini artırması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı uçuşlarımız tedbir amaçlı iptal edilmektedir. Değerli misafirlerimizin seyahatleri öncesinde uçuşlarının durumunu kontrol etmelerini öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

 49 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ
Öte yandan THY'nin Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iniş ve kalkış yapılması planlanan 49 uçuş iptal edildi. Bunlardan Milano, Köln, Ercan ve Basel olmak üzere karşılıklı 8 uçuş, iç hatlarda ise 41 uçuş iptal edildi. 

Etiketler uçuş thy
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