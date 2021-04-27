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THY'den yurt içi uçuşlarla ilgili açıklama

Türk Hava Yolları (THY), Covid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşları ile ilgili açıklama yaptı.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."

Etiketler yurt içi thy uçuş
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