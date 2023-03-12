THY'nin Almanya seferleri iptal edildi

Almanya'daki havalimanlarında yapılan grev nedeniyle Türk Hava Yolları’nın (THY) yarın yapılması planlanan Hamburg, Hannover ve Bremen seferleri iptal edildi.

Konuyla ilgili THY Basın Müşavirliği’nden yapılan açıklamada "Almanya’daki güvenlik personeli grevi nedeniyle 13 Mart tarihinde planlanan Berlin, Hamburg, Hannover, Bremen seferlerimizde iptaller yapılmıştır" denildi. İptal edilen seferler ise şu şekilde açıklandı:

TK 1668 Hamburg-İstanbul

TK 1662 Hamburg- İstanbul

TK 7883 Hamburg- Sabiha Gökçen

TK 1664 Hamburg- İstanbul

TK 1728 Berlin-İstanbul



TK 1722 Berlin- İstanbul

TK 7729 Berlin- Sabiha Gökçen

TK 7733 Berlin- Ankara

TK 1726 Berlin- İstanbul

TK 1724 Berlin- İstanbul

TK 1553 İstanbul-Hannover

TK 1554 Hannover-İstanbul

TK 1555 İstanbul-Hannover

TK 1556 Hannover- İstanbul

TK 1333 İstanbul-Bremen

TK 1334 Bremen-İstanbul"

DÖNÜŞ SEFERLERİ YOLCUSUZ YAPILACAK

Güvenlik personelinin grevi nedeniyle İstanbul, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından Hamburg ve Berlin’e yapılacak seferler yolculu gerçekleştirilecek. Ancak grev nedeniyle dönüş seferlerinin yolcusuz yapılacağı bildirildi.

DHA