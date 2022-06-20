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THY'nin bazı seferleri iptal edildi

THY'nin bazı seferleri iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın bugün gerçekleştireceği bazı seferleri iptal edildi.

THY’nin bugün Belçika’nın Başkenti Brüksel’e gerçekleştirmeyi planladığı tarifeli uçuşlar grev engeline takıldı. Ulusal endüstriyel grev nedeniyle Brüksel Havalimanı’nda güvenlik personeli eksikliğine bağlı olarak yaşanan sefer iptallerinden THY de etkilendi. Bu kapsamda TK 1939-TK1940 sefer sayılı İstanbul-Brüksel-İstanbul ile TK 1942 sefer sayılı Brüksel-İstanbul uçuşları iptal oldu.

Öte yandan, TK 1984 sayılı Londra-İstanbul seferi de kapasite yetersizliği nedeniyle, Heathrow Havalimanı ve Birleşik Krallık sivil havacılığı tarafından alınan karar doğrultusunda bu akşam yapılacak seferi iptal edildi. Uçak yolcusuz olarak İstanbul’a dönecek.

İHA

Etiketler thy iptal seferler türk hava yolları belçika londra
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