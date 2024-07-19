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THY'nin bilet ve rezervasyon işlemleri durdu: 84 sefer iptal edildi

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Türk Hava Yolları, bilgi sistemlerindeki arıza nedeniyle biletleme ve rezervasyon sistemlerinde meydana gelen sorunun giderilmesi için çalışma yapıldığını açıkladı. THY, 84 seferin iptal edildiğini duyurdu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlar nedeniyle biletleme ve rezervasyon işlemlerinde aksamalar yaşandığını belirtti.

Üstün, "Dünyada havacılık da dahil farklı sektörden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı bir problem yaşandığı tespit edilmiştir. Kısmi olarak etkilenen operasyonlarımızdaki bu sorunun giderilmesi için gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Operasyonlarımız kademeli olarak normal seyrine dönmektedir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

THY 84 seferini iptal etti

Başta havacılık olmak üzere dünyada farklı sektörlerde meydana gelen yazılım kaynaklı problem nedeniyle THY’nin biletleme ve rezervasyon işlemleri yapılamıyor. Sorun nedeniyle havayolu şirketi operasyon yoğunluğunu azaltmak ve uçuşlarda aksama yaşanmaması için bugün yapılması planlanan 84 seferini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler

 

THY, İstanbul-Valencia, Valencia-İstanbul, İstanbul-Bologna, Bologna-İstanbul, İstanbul-Bremen, Bremen-İstanbul, İstanbul-Leipzig, Leipzig-İstanbul, İstanbul-Luksemburg, Luksemburg-İstanbul, İstanbul-Marsilya, Marsilya-İstanbul, İstanbul-Salzburg, Salzburg-İstanbul, İstanbul-Vilnus, Vilnus-İstanbul, İstanbul-Biilund, Biilund-İstanbul, İstanbul-Nünberg, Nünberg-İsteanbul, İstanbul-Dusseldorf, Dusseldorf-İstanbul, İstanbul-Hannover, Hannover-İstanbul, İstanbul-Münih, Münih-İstanbul, İstanbul-Hamburg, Hamburg-İstanbul, İstanbul-Köln, Köln-İstanbul, İstanbul-Stuttgart-Stuttgart-İstanbul, İstanbul-Oslo, Oslo-İstanbul, İstanbul-Prag, Prag-İstanbul, İstanbul-Kopenhag-Kopenhag-İstanbul, İstanbul-Stockholm-Stockholm-İstanbul, İstanbul-Goteborg-Goteborg-İstanbul, İstanbul-Toulouse, Toulouse-İstanbul, İstanbul-Lyon, Lyon-İstanbul, İstanbul-Nice, Nice-İstanbul, İstanbul-Barcelona, Barcelona-İstanbul, İstanbul-Milano, Milano-İstanbul, İstanbul-Zurih-Zurih-İstanbul, İstanbul-Cenevre, Cenevre-İstanbul, İstanbul-Basel, Basel-İstanbul, İstanbul- Brüksel, Brüksel-İstanbul, İstanbul-Kayseri, Kayseri-İstanbul, İstanbul-Ankara, Ankara-İstanbul, İstanbul-Kahramanmaraş, Kahramanmaraş-İstanbul, İstanbul-Gaziantep, Gaziantep-İstanbul, İstanbul-İzmir, İzmir-İstanbul, İstanbul-Antalya, Antalya-İstanbul, İstanbul-Batman, Batman-İstanbul, İstanbul-Zonguldak, Zonguldak-İstanbul, İstanbul-Van, Van-İstanbul, İstanbul-Trabzon, Trabzon-İstanbul, İstanbul-Tiflis, Tiflis-İstanbul, İstanbul-Ercan, Ercan İstanbul seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Yolculara ilave haklar tanınacak

Öte yandan uçuşlarda aksama yaşanmaması adına 84 seferini iptal eden THY, küresel iletişim kesintisi sürecinde iptal edilen seferler nedeniyle yolculara ilave bazı haklar tanındığını bildirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bazı seferlerin iptal edildiği anımsatıldı. Açıklamada, "Uçuşunuzun durumunu mobil uygulamamızda yer alan 'Uçuş durumu' sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Seferi iptal olmayan yolcularımız için de yaşanılan aksaklık nedeniyle ek haklar tanımlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Sistemsel aksaklık giderildikten sonra belirtilen şartları sağlayan yolcuların satış kanallarından işlem yapabileceğine dikkatin çekildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"19 Temmuz 2024 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 19 Temmuz 2024 tarihindeki seferlerimize kayıtlı tüm Türk Hava Yolları yolcularımızın, 25 Temmuz 2024 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla ilave haklar tanımlanmıştır. Rezervasyon değişiklikleri ücretsiz yapılacaktır. Uçuş saati geçmiş olmasına rağmen henüz işlem yaptırmayan ve uçuşlarına katılamayan yolcularımız hak kaybı yaşamayacaklardır. Hiç kullanılmamış biletler için kesintisiz iade yapılacaktır. Kısmi olarak kullanılmış, seyahatin tamamlanmamış olduğu biletlerde, biletin kullanılmayan uçuşlarına ait iade işlemi kesintisiz yapılacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen seferlerde kayıtlı grup ve münferit yolcular için geçerli olacaktır. Güncel gelişmeleri paylaşmaya devam edeceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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SunExpress: Operasyonlarımız sorunsuz devam ediyor

Dünya genelinde yazılım kaynaklı yaşanan problem nedeniyle uçuşlarda sorun yaşanırken, SunExpress farklı bir yazılım kullanmasından dolayı operasyonlarına sorunsuz devam ettiğini açıkladı.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli misafirlerimiz, Global çapta bilgi sistemlerinde yaşanan sorunlardan farklı bir yazılım sistemi kullanmamız nedeniyle şirketimiz etkilenmemiştir. Operasyonlarımız sorunsuz devam ediyor" denildi.

Etiketler THY biletleme rezervasyon yolcu uçağı uçak bileti
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