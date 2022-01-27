THY'nin yeni yönetim kurulu belli oldu

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Bolat, Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcılığı'na ise Mehmet Kadaifçiler atandı.

İlker Aycı'nın istifa etmesinin ardından Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Bolat atandı.

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı, THY İcra Komitesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Muzaffer Akpınar ve THY Yönetim Kurulu Üyesi Mithat Görkem Aksoy'un görevlerinden istifa ettiği bildirildi.

Açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın; istifa suretiyle boşalan bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu görüşü alınarak, Sayın Şekib Avdagiç'in; istifa suretiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Mehmet Kadaifçiler'in yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere atanmalarına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Mehmet İlker Aycı, Mehmet Muzaffer Akpınar ve Mithat Görkem Aksoy'un istifaları nedeniyle münhal bulunan komite üyeliklerine, Prof. Dr. Ahmet Bolat'ın İcra Komitesi Başkanı; Şekib Avdagiç'in İcra Komitesi üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komite üyesi; Mehmet Kadaifçiler'in İcra Komitesi üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmalarına karar verildiği belirtildi.

Öte yandan, açıklamada, Ortaklığın Yönetim Kurulu'nca, Uçuş İşletme Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Kadaifçiler'in atanmasına karar verildiği ifade edildi.

Öte yandan THY'den yapılan açıklamada ise görüşlerine yer verilen Ahmet Bolat, görevi tevdi eden kurul üyelerine teşekkür ederek, layık görüldüğü görev ve sorumluluğun ne derece önemli olduğunun farkında olduğunu vurguladı.

Bolat, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gökyüzündeki gururu olan ve uzun yıllardır görev yapma şansı bulduğum şirketimizin küresel başarı yolculuğunda çok daha iyi yerlere ulaşması için tüm arkadaşlarımızla birlikte gayret göstereceğiz. 84 milyon vatandaşımızın ortak değeri olan Türk Hava Yollarının yeni başarı hikayelerini inşallah hep birlikte yazacağız.

Yönetim Kurulu Başkanlığından ayrılan İlker Aycı ile yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Muzaffer Akpınar ile Mithat Görkem Aksoy‘a şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına yapmış oldukları değerli hizmetler için kamuoyu önünde bir kez daha teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar diliyorum."

PROF. DR. AHMET BOLAT KİMDİR?

Doktorasını Michigan Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği alanında yapan Ahmet Bolat Türk Hava Yolları ailesine 2005'te Strateji Geliştirme, Filo Planlama, Yatırım Yönetimi ve Ar-Ge’den sorumlu Başkan olarak katıldı. Ahmet Bolat 2012'den bu yana ise THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktaydı.

ŞEKİB AVDAGİÇ KİMDİR?

Şekib Avdagiç, 1959'da Zenica’da (Bosna-Hersek) doğdu. Almanya-Köln’de başladığı ilk öğrenimine İstanbul’da devam etti. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı.

1982'de İstanbul Teknik Üniversitesinden Makina Mühendisi olarak mezun oldu. 1988’de İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletmecilik İhtisas Programını derece ile bitirdi. 1990'da MÜSİAD’ın kuruculuğunu yapan heyette görev aldı ve 2000 yılına kadar Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1995-1999 arası İstanbul Ticaret Odası Meclis Üyeliğinde bulundu.

2005-2009 arasında İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

2008-2009'da İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Üyeliği’nde bulundu. 2009'da İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Yürütme Kurulu Başkanı oldu ve projenin tamamlanması ile bu görevi 2011 yılının haziran ayında sona erdi. 2009-2013'te İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 2013 – 2018'de İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanı olarak görev yaptı.

2013-2019'da Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlendi. Nisan 2018’den itibaren İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor.

MEHMET KADAİFÇİLER KİMDİR?

1963 yılında dünyaya gelen Mehmet Kadaifçiler 1986'da Hava Harp Okulu’ndan lisans düzeyinde mezun oldu ve 2006'da İkinci Pilot Adayı olarak Türk Hava Yolları ailesine katıldı.

Ortaya koyduğu çalışmaları ile 2012'de şirkette Üstün Hizmet Belgesi ile ödüllendirilen Kaptan Pilot Görevindeki dokuzuncu yılı olan 2015’te Uçuş İşletme Başkanlığı görevine atandı. Kadaifçiler 2018'de ise gökyüzündeki Sorumlu Kaptan Pilotluk görevine geri döndü.