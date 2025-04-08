THY'nin Yunanistan uçuşlarını durdurdu

Türk Hava Yolları Yunanistan’da gerçekleşecek genel grev nedeniyle yarın yapacağı Atina ve Selanik seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle yarın Atina’ya yapacağı 8 seferi ve Selanik’e yapacağı karşılıklı 4 seferi iptal ettiğini duyurdu. Sefer iptallerini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu. Türk Hava Yolları’nın yarın iptal ettiği seferler şöyle: "İstanbul - Atina / Atina - İstanbul: TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850

İstanbul - Selanik / Selanik - İstanbul: TK1881, TK1882, TK1893, TK1894"