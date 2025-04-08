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THY'nin Yunanistan uçuşlarını durdurdu

THY'nin Yunanistan uçuşlarını durdurdu
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Türk Hava Yolları Yunanistan’da gerçekleşecek genel grev nedeniyle yarın yapacağı Atina ve Selanik seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.

Türk Hava Yolları, Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle yarın Atina’ya yapacağı 8 seferi ve Selanik’e yapacağı karşılıklı 4 seferi iptal ettiğini duyurdu. Sefer iptallerini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu.

Türk Hava Yolları’nın yarın iptal ettiği seferler şöyle:

"İstanbul - Atina / Atina - İstanbul: TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850
İstanbul - Selanik / Selanik - İstanbul: TK1881, TK1882, TK1893, TK1894"

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Etiketler THY türk hava yolları Yunanistan  TK1841 TK1842 TK1843 TK1844 TK1845 TK1846 TK1849 TK1850 TK1881 TK1882 TK1893 TK1894
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