THY'nin Yunanistan uçuşlarını durdurdu
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Türk Hava Yolları Yunanistan’da gerçekleşecek genel grev nedeniyle yarın yapacağı Atina ve Selanik seferlerini karşılıklı olarak iptal ettiğini duyurdu.
Türk Hava Yolları, Yunanistan'da 9 Nisan Çarşamba günü gerçekleşecek genel grev nedeniyle yarın Atina’ya yapacağı 8 seferi ve Selanik’e yapacağı karşılıklı 4 seferi iptal ettiğini duyurdu. Sefer iptallerini Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından duyurdu.
Türk Hava Yolları’nın yarın iptal ettiği seferler şöyle:
"İstanbul - Atina / Atina - İstanbul: TK1841, TK1842, TK1843, TK1844, TK1845, TK1846, TK1849, TK1850
İstanbul - Selanik / Selanik - İstanbul: TK1881, TK1882, TK1893, TK1894"
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