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  3. 02 Haziran 2020 13:06

THY'nin yurtdışı uçuş tarihi açıklandı

Türk Hava Yolları yurt dışı uçuşlara 18 Haziran'da başlıyor. İlk etapta 16 Avrupa şehrinden 14 noktaya uçuş olacak.

THY'nin yurtdışı uçuş tarihi açıklandı
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Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı seferlerini durduran Türk Hava Yolları yeniden seferlere başlıyor.

Avrupa'dan 16 noktadan Türkiye'ye seferlerin başlamasına karar verildi. Seferler 18 Haziran'da başlayacak.

 THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyu şu tweetle duyurdu:

"Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız."

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