THY'nin yurtdışı uçuş tarihi açıklandı

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı seferlerini durduran Türk Hava Yolları yeniden seferlere başlıyor.

Avrupa'dan 16 noktadan Türkiye'ye seferlerin başlamasına karar verildi. Seferler 18 Haziran'da başlayacak.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyu şu tweetle duyurdu:

"Basel’den Gaziantep’e, Frankfurt’tan Elazığ’a... 18 Haziran itibarıyla Avrupa’daki 16 şehirden Anadolu’daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız."