THY'ye ait yolcu uçağında panik! Slide açılarak tahliye edildi!

Türk Hava Yolları’nın TK726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağı, Nepal’in başkenti Katmandu’da iniş takımlarından duman yükselmesi üzerine acil durum prosedürüne geçti. 273 yolcu ve 11 mürettebatın bulunduğu uçakta, kule ekiplerinin talimatıyla "slide" (şişme kaydıraklar) açılarak tahliye gerçekleştirildi.

Bugün sabah saat 06.45 (yerel saat) civarında Nepal'in Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Türk Hava Yolları'na ait TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçakta korku dolu anlar yaşandı. İstanbul'dan havalanan uçak, piste teker koyduktan kısa bir süre sonra iniş takımlarından dumanlar yükseldi.

Slide Açılarak Tahliye Gerçekleştirildi

Kule ekiplerinin dumanı fark etmesi ve pilotları uyarması üzerine, kaptan pilot acil tahliye kararı aldı. Uçağın kapılarındaki acil durum kaydırakları (slide) patlatılarak yolcular uçaktan hızla uzaklaştırıldı. 273 yolcu ve 11 mürettebatın bulunduğu uçakta, tahliye süreci başarıyla tamamlanırken herhangi bir yaralanma olayının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

THY’den İlk Açıklama: "Hidrolik Borusu Arızası"

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, durumun kontrol altında olduğunu bildirdi. Üstün açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Piste normal inişin ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine, kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir."

Havalimanı Kısa Süreliğine Kapatıldı

Yaşanan acil durum müdahalesi nedeniyle Tribhuvan Havalimanı operasyonları yaklaşık bir saat boyunca durduruldu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından uçak hangara çekilirken, THY Katmandu'da kalan yolcuların dönüşü için bölgeye ilave bir sefer planladı. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı teknik incelemenin sürdüğünü belirtti.

