  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. THY'ye ait yolcu uçağında panik! Slide açılarak tahliye edildi!

THY'ye ait yolcu uçağında panik! Slide açılarak tahliye edildi!

THY'ye ait yolcu uçağında panik! Slide açılarak tahliye edildi!
Güncelleme:

Türk Hava Yolları’nın TK726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren Airbus A330 tipi uçağı, Nepal’in başkenti Katmandu’da iniş takımlarından duman yükselmesi üzerine acil durum prosedürüne geçti. 273 yolcu ve 11 mürettebatın bulunduğu uçakta, kule ekiplerinin talimatıyla "slide" (şişme kaydıraklar) açılarak tahliye gerçekleştirildi.

Bugün sabah saat 06.45 (yerel saat) civarında Nepal'in Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Türk Hava Yolları'na ait TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçakta korku dolu anlar yaşandı. İstanbul'dan havalanan uçak, piste teker koyduktan kısa bir süre sonra iniş takımlarından dumanlar yükseldi.

Slide Açılarak Tahliye Gerçekleştirildi

Kule ekiplerinin dumanı fark etmesi ve pilotları uyarması üzerine, kaptan pilot acil tahliye kararı aldı. Uçağın kapılarındaki acil durum kaydırakları (slide) patlatılarak yolcular uçaktan hızla uzaklaştırıldı. 273 yolcu ve 11 mürettebatın bulunduğu uçakta, tahliye süreci başarıyla tamamlanırken herhangi bir yaralanma olayının yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

THY’den İlk Açıklama: "Hidrolik Borusu Arızası"

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, durumun kontrol altında olduğunu bildirdi. Üstün açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Piste normal inişin ardından taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine, kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. İlk incelemelerde dumanın, hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir."

Havalimanı Kısa Süreliğine Kapatıldı

Yaşanan acil durum müdahalesi nedeniyle Tribhuvan Havalimanı operasyonları yaklaşık bir saat boyunca durduruldu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından uçak hangara çekilirken, THY Katmandu'da kalan yolcuların dönüşü için bölgeye ilave bir sefer planladı. Yetkililer, olayla ilgili kapsamlı teknik incelemenin sürdüğünü belirtti.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
İstanbul'da esrarengiz ölüm: Ardında bir not ve ''dijital miras'' bıraktı
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
Türkiye'nin turizm başkentinde denizden çıkanlar hayrete düşürdü
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
İslam Memiş'ten ''pazartesi'' uyarısı: Altın ve gümüş için kritik seviyeleri verdi
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Şampiyon Galatasaray'ın kasasına girecek para belli oldu
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
Denemek için ekmişlerdi, şimdi yüzlerce ailenin ekmek kapısı: Kasası 300 TL'den satılıyor
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da bahar yağmurları sonrası baraj doluluk oranları açıklandı
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
İstanbul'da dev kesinti: 20 ilçeye elektrik verilemeyecek
Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi!
Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi!
Etiketler THY Katmandu tahliye uçak slide havalimanı Yahya Üstün duman Airbus A330 Nepal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı! Bitmeyen karın ağrısı ve şişkinliği kabızlık sandı ama gerçek sinsi bir kabus çıktı! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! Bu sefer ''kız meselesi'' değil, ''erkek meselesi'': 3 kız çocuğu birbirine girdi, 3 yaralı var! İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... İlham - Mihriban Aliyev çiftinden dere kenarında dikkat çeken kareler... Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Emin Pazarcı’nın 'it kopuk' hakareti yanıt buldu: Çakarlı araç trafikten men edildi, cezası kesildi Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Annelik budur! Hani Anne, Akraba evliliği kurbanı 4 engelli evladına 50 yıldır bebek gibi bakıyor Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Bülent Arınç'tan Öcalan'a statü isteyen Bahçeli'ye çok sert sözler! Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Oğuzhan Uğur Duyurdu: SAYGI1 serisinin yeni konuğu belli oldu Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Kanala uçan otomobildeki 2 kadını kurtaran Suriyeli gençten acı haber geldi! Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı Icardi sessizliğini bozdu ve bombayı patlattı
Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Kim Milyoner Olmak İster'de kahkaha tufanı! Arda Güler için ''O ayak ne arar'' dedi, herkes koptu Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Tamer Karadağlı Antalya Tiyatro Festivali’nde dakikalarca yuhalandı Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! Hantavirüs alarmı verildi! Tahliye edilen yolcularda semptomlar saptandı, acil durum ilan edildi! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! 112 Acil Servis çalışanları gittikleri evde rehin alındı! Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu, yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Gaziantep'te film gibi kovalamaca: Taksiciyi rehin alıp polisle çatışan sevgilier dehşet saçtı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Diyarbakır’da tarihi gece: Süper Lig'e yükselen Amedspor kupasını on binlerin önünde aldı! Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Balık yakalamak için İznik Gölü'ne açıldılar; tam 4 metrelik ve 4 asırlık bir keşfe imzasını attılar Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Havalar ısınıyor ama kuvvetli sağanaklar da geri dönüyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor! Akaryakıtta indirim sevinci kısa sürdü: Yeniden zam geliyor!