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Ticaret Bakanlığı'ndan ''efsane cuma'' uyarısı: Harekete geçildi

Ticaret Bakanlığı'ndan ''efsane cuma'' uyarısı: Harekete geçildi
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Ticaret Bakanlığı "Efsane Cuma İndirimleri" adıyla internet üzerinden düzenlenen kampanyalarda tüketicilerin mağdur olmaması için uyarılarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı, her yıl kasım ayında düzenlenen "Efsane Cuma İndirimlerine" ilişkin kılavuz hazırladı.

Elektronik satış platformlarına yönelik hazırlanan kılavuzda, indirimlerde uyulması gereken hususlar belirlendi.

Buna göre, indirim sürecinde her bir ürünün “30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı” veya “bir önceki fiyatı” da tüketicilerle paylaşılacak.

İndirimli satışlarda kapsamı belirten ifadelere okunabilir şekilde yer verilecek. İndirim mağazadaki veya bir kategorideki ürünler için geçerli olmadıkça "tümü" veya "her şey" gibi ifadeler kullanılmayacak.

"3 al 2 öde", "1 alana 1 bedava" veya "2. ürüne yüzde 20 indirim" gibi koşullu satışlar, indirim kapsamında değerlendirilmeyecek.

TAKSİT TUTARI GÖSTERİLMESİ ZORUNLU

İndirim kartları ve kuponlar gibi uygulamalar da indirimli satış olarak kabul edilmeyecek.

Kılavuzla, taksitli satış reklamlarında, toplam fiyat, taksit sayısı ve taksit tutarının birlikte gösterilmesi zorunlu kılındı.

Yurt dışı paket tur ve eğitim programlarının satış fiyatları da Türk lirası cinsinden belirtilecek.

'YALNIZCA' VEYA 'SADECE' YASAK

Özellikle çocukları hedef alan kampanyalarda o malın fiyatının düşük olduğu algısı oluşturacak şekilde, “yalnızca” veya “sadece” gibi ifadeler kullanılmayacak.

Çocuklar, internette gördükleri bir şeyi almak için ebeveynlerini ikna etmeye teşvik edilmeyecek. Yaşlılar ve engellilere yönelik reklamlara özen gösterilecek.

Etiketler efsane cuma para
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