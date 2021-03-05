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  3. TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok fenomeninden şehitler için skandal ifadeler!

TikTok isimli sosyal medya kanalında canlı yayın yapan fenomen Yonca Bıyıkoğlu'nun şehitler için kullandığı küfürler tepkiye neden oldu.

TikTok isimli sosyal medya kanalında arkadaşlarıyla birlikte yaptığı canlı yayın sırasında gelen bir yorumda şehitlerin olduğu hatırlatılınca çılgına dönen Yonca Bıyıkoğlu, korkunç küfürler sayarak şehitlerimize saygısızlık etti.

"Hayat devam ediyor, ben eğlenmek zorundayım" diyen fenomen isim, ağza alınmayacak küfürleriyle şehit haberleriyle ilgilenmediğini ifade etti.

Yonca Bıyıkoğlu tutuklansın etiketinin açılmasıyla tepkilerin çığ gibi büyüyerek toplandığı platformlarda fenomen isim için ceza uygulanması talep edildi.

GÖZALTINA ALINDI
DHA'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca Bıyıkoğlu hakkında çok sayıda ihbar aldı. Hareket geçen ekipler, Bıyıkoğlu'nu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bıyıkoğlu, adliyeye sevk edildi.

TÜRK BAYRAĞI KOYDU!
Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Bıyıkoğlu'nun, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü.

Etiketler TikTok fenomeni TikTok Yonca Bıyıkoğlu
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