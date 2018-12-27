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  3. 27 Aralık 2018 11:49

TİM açıkladı; haftasonu aaçık olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, bu hafta yılsonu olması nedeniyle tüm Gümrükler ve İhracatçı Birliklerinin hafta sonu çalışacaklarını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

TİM açıkladı; haftasonu aaçık olacak
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Türkiye genelinde faaliyet gösteren bütün ihracatçı birlikleri ve gümrük idareleri yılsonu olması nedeniyle mesai yaparak ihracatla ilgili işlemlerin aksamadan sürdürülmesini sağlayacak. Konuyla ilgili Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Salahattin Kaplan, Bu hafta yılsonu olması nedeniyle tüm Gümrükler ve İhracatçı Birlikleri cumartesi ve pazar günü ihracatçılarımızın daha rahat ihracat yapmaları için hiç bir mesai ücreti almadan mesai yapacaklar tüm ihracatçılarımıza duyurulur dedi. Çalışanların fazla mesai talebinde bulunmayacağı ve ihracatın arttırılmasına destek olacağı öğrenilirken konuyla ilgili gümrük idareleri ve ihracatçı birlikleri de bilgilendirildi. Kararı memnuniyetle karşılayan ihracatçılar yılın son günlerinde ihracatın kesintiye uğramadan sürdürülmesinin kendileri için büyük önem taşıdığını ifade ettiler.

Türkiye İhracatçılar Meclisi , tim
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