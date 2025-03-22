TİP Başkanı Baş: ''Çok sayıda arkadaşımız ev baskınlarıyla gözaltında''
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, parti üyelerinin ev baskınlarında gözaltına alındığını belirterek, "Arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı. Avukatlarımız yakından takip ediyor" dedi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması ardından birçok parti duruma tepki gösteriyor. Tepki eylemlerine katılan parti üyelerinin evlerinde gözaltına alındığını duyuran TİP Genel Başkanı Erkan Baş, şunları kaydetti;
"Antalya’da MYK üyemiz Yunus Başaran, İl Başkanımız Enes Keskin ve İl Yönetim Kurulu üyelerimizin de aralarında olduğu arkadaşlarımız ev baskınlarıyla gözaltına alındı. İzmir’de PM üyemiz Orhan Kiper ve öğrenci yoldaşlarımız gözaltında. Ankara, İstanbul, İzmir, Çanakkale’de de ev baskınları yapıldığını biliyoruz. Avukatlarımız yakından takip ediyor"
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