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TİP Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan makam arabalarını bağışlamasını istedi

TİP Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan makam arabalarını bağışlamasını istedi
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir aylık maaşını depremzedelere bağışladığını açıkladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP), Erbaş'a "Maaşın yetmez, arabalarını ver!" yanıtını verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Depremin yaralarını sarmak için devletimiz öncülüğünde milletimizle birlikte verilen büyük mücadeleye ben de bir aylık maaşımı bağışlayarak destek oluyorum. 'Maaşını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş' çağrısıyla tüm mensuplarımızı destek olmaya davet ediyorum" açıklamasını yaptı. 

Erbaş'ın açıklamasının ardından Türkiye İşçi Partisi "Maaşın yetmez, arabalarını ver!"  yanıtını verdi. 

 

Etiketler tip bağış ali erbaş diyanet diyanet işleri başkanı bağış parası Türkiye işçi partisi
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