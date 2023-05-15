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TİP'li Mehmet Aslantuğ Meclis’e giremedi

TİP'li Mehmet Aslantuğ Meclis’e giremedi
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Türkiye İşçi Partisi'nin Muğla'dan milletvekili adayı olanı oyuncu Mehmet Aslantuğ, Meclis'e giremedi.

Oyuncu Mehmet Aslantuğ, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş’ın teklifi üzerine Muğla birinci sıradan milletvekili adayı oldu. Muğla’da resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların yüzde 99.75’i açıldı.

CHP yüzde 37.63, AK Parti yüzde 23.72, İYİ Parti yüzde 17.31, MHP yüzde 6.03, TİP yüzde 5.60, Yeşil Sol Parti yüzde 3,29 oy aldı.

 

Etiketler mehmet aslantuğ tip milletvekili adaylık
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