TIR garajında meydana gelen olay herkesi şaşırttı
İstanbul'un Maltepe ilçesinde TIR garajında oluşan hortum büyük şaşkınlık yarattı.
Büyükbakkalköy’de gün içerisinde yaşanan rüzgarın ardından bir tır garajında hortum oluştu.
KAMERAYA YANSIDI
Hayrete neden olan ve metrelerce yükselen hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre devam eden hortum daha sonra etkisini kaybetti. Hortumun herhangi bir maddi zarara yol açmadığı öğrenildi.
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