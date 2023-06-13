  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TIR garajında meydana gelen olay herkesi şaşırttı

TIR garajında meydana gelen olay herkesi şaşırttı

TIR garajında meydana gelen olay herkesi şaşırttı
Güncelleme:

İstanbul'un Maltepe ilçesinde TIR garajında oluşan hortum büyük şaşkınlık yarattı.

Büyükbakkalköy’de gün içerisinde yaşanan rüzgarın ardından bir tır garajında hortum oluştu.

KAMERAYA YANSIDI

Hayrete neden olan ve metrelerce yükselen hortum vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Bir süre devam eden hortum daha sonra etkisini kaybetti. Hortumun herhangi bir maddi zarara yol açmadığı öğrenildi.

 

Etiketler tır garaj tır garajı hortum
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cübbeli Ahmet şimdi de ''eşcinsellere'' savaş açtı
Dikkat! Mideniz bulanabilir: Dünyanın en kirli aracı böyle temizlendi
Bahçeli'den ''100 il, 1000 ilçe'' çıkışı
400 metre derinlikte oltaya takılan köpek balığı şoke etti
Beşiktaş'ın yeni 10 numarası belli oldu
Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen güzel şarkıcıdan boğazda dans şov
Gözde Akpınar'dan o iddialara yalanlama
1 tonluk dev boğanın fiyatı dudak uçuklattı
6 bin yıllık Kültepe'de kazdıkça tarihi eser fışkırıyor!
Asgari ücret toplantısı sona erdi! Türk-İş'ten ilk açıklama