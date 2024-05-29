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Tıra saplanan otomobil alev alev yandı: 1 ölü

Tıra saplanan otomobil alev alev yandı: 1 ölü
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Amasya'da palet yüklü tıra arkadan çarpan otomobil alev aldı. Yanan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Feci kaza, Taşova-Amasya D100 Karayolu Tekke Kavşağı ilerisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Taşova’dan Amasya istikametine seyir halinde olan Olcay Ç. yönetimindeki 05 ACY ... plakalı otomobil, Süleyman Yalçıngil idaresindeki 09 AIE ... plakalı palet yüklü tırın dorsesine arkadan çarptı.

KURTARILAMADI

Tıra ok gibi saplanıp alev alan otomobil içindeki 35 yaşındaki Olcay Ç., hayatını kaybetti. Otomobil ve dorsedeki yanan paletler Taşova itfaiyesi tarafından söndürüldü.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, acil sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü Olcay Ç. cenazesi Taşova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Etiketler TIR ok otomobil
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