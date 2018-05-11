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  3. 11 Mayıs 2018 21:44

TIR'ın içinde böyle bulundu !

Bahçelievler'de cadde üzerinde park halindeki bir TIR'ın sürücüsü araç içinde ölü bulundu.

TIR'ın içinde böyle bulundu !
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Bahçelievler Yenibosna'da cadde üzerinde park halindeki TIR'ın içinde sürücüsü ölü bulundu.

Ahmet Taner Kışlalı Caddesi üzerinde park halindeki 17 RB 551 plakalı TIR  içerisinde hareketsiz şekilde yatan birini gören vatandaşlar, polis ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, TIR'ın şoför koltuğunda yatan kişinin, hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin, TIR şoförü 35 yaşlarında Bahadır Kopdağ olduğu tespit edildi. Ayrıca yapılan incelemelerde, Kopdağ'ın vücudunda herhangi bir kesici ve delici ize rastlanmadı.

Kopdağ'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. 

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