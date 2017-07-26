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  3. 26 Temmuz 2017 23:00

Tırmandığı dağda kalp krizi geçirdi

Kahramanmaraşlı dağcı Hakan Coşkun, Kırgızistan'da tırmandığı dağda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Tırmandığı dağda kalp krizi geçirdi
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Kahramanmaraşlı dağcı Hakan Coşkun, Kırgızistan'da tırmandığı Khan Tengri dağından inerken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Elbistan Dağcılık Kulübü Başkanı ve aynı zamanda eczacı olan Hakan Coşkun, 7 bin 10 metre yüksekliğindeki Khan Tengri dağına tırmanışının ardından dönüş sırasında aniden rahatsızlandı. Yanındakilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine karşın Coşkun, yaşamını yitirdi.

Kalp krizi geçirdiği belirlenen Coşkun'un cenazesi, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye gönderilecek.

Hakan Coşkun, 10 sporcu ile birlikte 2009'da Büyük Birlik Patisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun düşen helikopterini arama çalışmalarına da katılmıştı.

DHA

dağ , kırgıxistna , türk dağcı
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