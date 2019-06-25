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  3. 25 Haziran 2019 18:10

Tiyatro sanatçısı Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı Olacak O Kadar dizisi ve birçok filmden hatırladığımız oyuncu Mevlüt Demiryay yaşamını yitirdi.

Tiyatro sanatçısı Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları sanatçısı, oyuncu Mevlüt Demiryay hayatını kaybetti.

Sanatçı, çarşamba günü kılınacak öğle namazını müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarından yapılan açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Değerli Sanatçısı, tiyatro ve sinema oyuncusu Mevlüt Demiryay’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Kederli ailesine, tüm sevenlerine ve Türk Tiyatrosu’na başsağlığı dileriz. Sanatçı, 26 Haziran 2019 Çarşamba günü kılınacak öğle namazını müteakip Niğde Ulukışla Mezarlığı’na defnedilecektir." ifadelerine yer verildi.

Mevlüt Demiryay kimdir?

1 Ocak 1965 Niğde'de doğan Mevlüt Demiryay Fosforlu Cevriye, Seni Seviyorum Rosa, Dönersen Islık Çal, Şahmaran, Mavi Sürgün,Baba, Çatı, Sinekli Bakkal filmlerinde rol aldı. Olacak O Kadar dizisindeki oyunculuğuyla tüm Türkiye tarafından tanındı.

İBB Şehir Tiyatroları’nda Kral Ölüşüyor, Çengi, IV. Murat, Yaz Gecesi Rüyası, İlk Göz Ağrısı, Ölü Ordunun Generali, Kösem Sultan, Arka Bahçe, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz oyunlarında rol aldı.

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