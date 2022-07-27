TL eriyor! Dolardan yeni zirve! 18 TL'ye dayandı!
ABD Merkez Bankası FED'in vereceği kritik faiz kararı öncesinde Türk Lirası'ndaki değer kaybı tüm hızıyla sürüyor. Dolar ve Euro kuru 2022'nin rekorlarını peş peşe kırarken, işte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Hükümetin açıkladığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) ile bir müddet dizginlenen dolar kuru, Türk Lirası karşısında yeniden yükselişe geçti. Dolarda yaşanan hızlı yükselişle birlikte dolar kuru 17,90 TL ile 2022 yılının rekorunu da kırdı.
Geçen yıl da yüzde 40 üzerinde değer kaybeden TL, Nisan sonundan Haziran sonunda BDDK kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar/TL bu dönemde 14.8'lerden 17.5'e kadar yükselmişti.
Bu verilere göre TL'nin Nisan başından beri değer kaybı yüzde 17'ye yaklaşırken yılbaşından beri kaybı ise yüzde 26'yı aştı.
Piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararına çevrilmişken Türkiye'nin 5 yıllık CDS'inin 900 baz puana yaklaşması dış borçlanma maliyetini çift haneye getirirken, düşük rezervler yeni döviz kaynağı olmadan kur politikaların uzun vadede sürdürülebilir olmadığı endişelerini getiriyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı kararlar, resesyon endişesi yaşayan küresel piyasaları doğrudan etkileyebilir. Tüm dünya piyasaları yarın ve çarşamba günü toplanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'ne çevrilirken, ağırlıklı olarak 75 baz puanlık bir artış bekleniyor.
Yıl sonu için korkutan tahmin
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketine göre; ekonomistlerin cari yıl sonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,89 TL iken, bu anket döneminde 18,99'a yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,70 TL ve 20,92 TL olarak gerçekleşti.
İşte piyasalardaki son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Güne 17,87 TL'den başlayan Dolar 17,90 TL'den,
18,16 TL'den başlayan Euro 18,20 TL'den,
21,57 TL'den başlayan Sterlin ise 21,62 TL'den güne başladı.
Dün, doların satış fiyatı 17,86 lira, avronun satış fiyatı ise 18,10 lira olmuştu.
Altın ve gümüş
Güne 1.716 dolardan başlayan Ons altın 1.720 dolardan,
986 TL'den başlayan Gram altın 989 TL'den,
1.585 TL'den başlayan çeyrek altın 1.591 TL'den,
6.526 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.547 TL'den,
10,71 TL'den başlayan Gümüş ise 10,81 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise
21.227 dolardan başlayan Bitcoin 21 bin 287 dolardan,
1.449 dolardan başlayan Ethereum ise bin 456 Dolar'dan işlem görüyor.
Petrol Fiyatları
Petrol yeni haftaya düşüşle başladı. ABD ham petrolü 94 doları görürken, Brent petrol de 103 doların altını görmüştü. Uluslararası piyasalarda Brent ham petrol güne 104,40 dolardan başladı.
Kur Korumalı Mevduat'ta bir düzenleme daha
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla şirketlerin kur korumalı mevduattan (KKM) elde ettiği faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarda kurumlar vergisi istinası süre uzatıldı.
31 Mart bilançolarından sonra 30 Haziran bilançolarında yer alan yabancı paraları TL’ye çevirenlere de vergi indirimi getirildi.
IMF'den resesyon uyarısı
IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nu "Kasvetli ve Daha Belirsiz" başlığıyla güncelledi.
Raporda, 2021'deki geçici toparlanmayı, risklerin gerçekleşmesiyle 2022'de daha sıkıntılı gelişmelerin izlediği belir
Küresel üretimin bu yılın ikinci çeyreğinde Çin ve Rusya'daki gerilemeler nedeniyle daraldığına işaret edilen raporda, ABD'de ise tüketici harcamalarının beklentilerin altında kaldığı kaydedildi.
Raporda, dünya genelinde beklenenden yüksek enflasyonun özellikle ABD ve büyük Avrupa ekonomilerinde daha sıkı mali koşulları tetiklemesinin, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve karantina önlemlerini yansıtan beklenenden daha kötü ekonomik yavaşlamanın ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz etkilerinin salgın nedeniyle halihazırda zayıflayan dünya ekonomisini vurduğu aktarıldı.
Küresel enflasyon tahmininde yukarı yönlü revizyon
Dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,1 büyüdüğü anımsatılan raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 3,2 ve gelecek yıl yüzde 2,9 büyümesinin beklendiği bildirildi.
IMF, nisan ayında yayımladığı raporda, küresel ekonominin 2022 ve 2023'te yüzde 3,6 büyüyeceğini öngörmüştü.
Raporda, bu yılın başlarındaki düşük büyümenin, azalan hanehalkı satın alma gücünün ve daha sıkı para politikasının ABD'de 1,4 puanlık aşağı yönlü revizyona neden olduğu aktarıldı.
Çin'de karantina önlemleri ve derinleşen emlak krizinin ekonomik büyüme tahmininde aşağı yönlü revizyona yol açtığı belirtilen raporda, Avrupa'da da revizyonların Ukrayna'daki savaşın ve daha sıkı para politikasının etkilerini yansıttığı ifade edildi.
Raporda, küresel enflasyon tahminin ise gıda ve enerji fiyatları ile arz-talep dengesizliklerinin devam etmesi nedeniyle bu yıl yüzde 7,4'ten yüzde 8,3'e revize edildiği belirtilerek, enflasyonun gelişmiş ekonomilerde bu yıl yüzde 6,6'ya, gelişmekte olan ekonomilerde de yüzde 9,5'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.
Enflasyonu kontrol altına almak birinci öncelik olmalı
Görünüme yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu vurgulanan raporda, Ukrayna'daki savaşın Avrupa'nın Rusya'dan gaz ithalatının aniden durmasına yol açabileceği, enflasyonu düşürmenin beklenenden daha zor olabileceği, sıkı küresel finansal koşulların gelişmekte olan ekonomilerde borç sıkıntısına neden olabileceği, Kovid-19 karantinaları ile emlak sektörü krizinin tırmanmasının Çin'in büyümesini daha da baskılayabileceği ve jeopolitik ayrışmanın küresel ticaret ile işbirliğini engelleyebileceği aktarıldı.
Raporda, artan fiyatların dünya genelinde yaşam standartlarını sıkıştırmaya devam ettiği belirtilerek, politika yapıcılar için enflasyonu kontrol altına almanın birinci öncelik olması gerektiği ifade edildi.
Daha sıkı para politikasının kaçınılmaz olarak ekonomik maliyetleri olacağına işaret edilen raporda, ancak gecikmenin bunları yalnızca daha da kötüleştireceği kaydedildi.
ABD ve Avro Bölgesi ekonomilerinin büyüme tahminlerinde düşüş
IMF'nin raporunda, ülkelerin güncellenen büyüme tahminleri de paylaşıldı. Buna göre, ABD ekonomisinin 2022 yılına ilişkin büyüme beklentisi yüzde 3,7'den yüzde 2,3'e indirildi. Ülke ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 2,3'ten yüzde 1'e çekildi.
Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ye düşürülürken, 2023 yılı tahmini yüzde 2,3'ten yüzde 1,2'ye revize edildi.
Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2022 yılı büyüme tahmini yüzde 2,1'den yüzde 1,2'ye, Fransa'nın yüzde 2,9'dan yüzde 2,3'e ve İspanya'nın yüzde 4,8'den yüzde 4'e indirilirken, İtalya'nın bu yıla ilişkin büyüme beklentisi yüzde 2,3'ten yüzde 3'e çıkarıldı.
Gelecek yıla ilişkin büyüme tahminleri de Almanya için yüzde 2,7'den yüzde 0,8'e, Fransa için yüzde 1,4'ten yüzde 1'e, İtalya için yüzde 1,7'den yüzde 0,7'ye ve İspanya için 3,3'ten yüzde 2'ye düşürüldü.
İngiltere'nin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 3,7'den yüzde 3,2'ye ve 2023 beklentisi de yüzde 1,2'den yüzde 0,5'e çekildi.
Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2022 yılı için yüzde 3,3'ten yüzde 2,5'e indirilirken, 2023 için yüzde 2,4'ten yüzde 1,4'e düşürüldü.
Çin'in bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 3,3'e düşürüldü
Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 4,4'ten yüzde 3,3'e indirildi. Çin ekonomisinin 2023 yılı büyüme tahmini de yüzde 5,1'den yüzde 4,6'ya çekildi.
Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 8,2'den yüzde 7,4'e düşürülürken, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 6,9'dan yüzde 6,1'e indirildi.
Rusya ekonomisinin ise bu yıl yüzde 6 ve gelecek yıl yüzde 3,5 küçüleceği tahmin edildi. IMF nisan ayındaki tahminlerinde Rusya ekonomisinin 2022'de yüzde 8,5 ve 2023'te yüzde 2,3 daralacağını öngörmüştü.
Bu revizyonlarla yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik büyüme beklentisi, 2022 için yüzde 3,8'den yüzde 3,6'ya düşürülürken, 2023 için yüzde 4,4'ten yüzde 3,9'a çekildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol