TL eriyor! İşte Dolar, Euro ve altında son durum

Serbest para politikası dolar, Euro ve altın başta olmak üzere Türk Lirası'ndaki değer kaybını büyütmeye devam ediyor. TCMB'nin de dünkü faiz kararı sonrası işte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Yüksek enflasyon, artan jeopolitik riskler, rekor seviyesindeki negatif reel faize karşın etkisizleştirilen para politikası piyasaların ateşini yükseltmeye devam ediyor.

Türkiye'de enflasyon yüzde 70'lere dayanmışken dahi sürdürülen "serbest para politikasına" devam kararı neticesinde Türk Lirası'nın döviz karşısındaki değer kaybı tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Mayıs ayı Para Politikası Toplantısı'nda politika faizini 5'inci kez 14 puanda sabit tutma kararı sonrasında döviz ve emtia piyasalarındaki çalkantı sürüyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı ve yüzde 14 olan politika faizini sabit tuttuğunu açıkladı. Yıllık enflasyonun yüzde 69.97'ye yükselmesi ve geçen aylardaki faiz indirimlerinin kur krizini tetiklemesi ardından TCMB, geçen ay olduğu gibi bu ay da politika faizinde değişikliğe gitmedi.

Analistler enflasyon, büyüme ve daha fazla sıkılaşma odaklı endişelerin, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskının sürmesine neden olduğunu belirtiyor.

İşte TCMB'nin dünkü faiz kararı sonrası piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,36 TL'den başlayan Dolar 16,36 TL'den, 17,61 TL'den başlayan Euro 17,62 TL'den, 20,71 TL'den başlayan Sterlin ise 20,69 TL'den işlem görüyor.

Dün güne 16,36 TL'den başlayan Dolar 16,44 TL seviyesine, 17,50 TL'den başlayan Euro 17,66 TL'ye, 20,59 TL'den başlayan Sterlin ise 20,79 TL'ye kadar yükselmişti.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.854 Dolar'dan, Gram altın 975/976 TL'den, Çeyrek altın 1.568/1.569 TL'den Cumhuriyet altını ise 6.453/6.454 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,65 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 28 bin 694 dolar, Ethereum ise bin 743 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Petrol fiyatları, ABD'de sürüş sezonu olarak bilinen yoğun araç kullanılan dönem öncesinde yukarı yönlü hareket ederken, beşinci haftayı da yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Dün yüzde 3,4 artış gösteren ABD ham petrolü yeni işlem gününde 114 dolar civarında seyrediyor. Brent petrol ise 117 dolar seviyesinde.

Öte yandan bugünden itibaren geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı motorin grubunda 1,38 TL benzin grubunda 1,43 TL fiyat artışı meydana geldi.

Artışlar, gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıdı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,43 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ortalama 24,31 satılıyor.

LPG litre fiyatı ise 11,62 lira seviyesinde satışa sunuluyor.