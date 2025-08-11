  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. TMSF, Ekotürk kanalına el koydu

TMSF, Ekotürk kanalına el koydu

TMSF, Ekotürk kanalına el koydu
Güncelleme:

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan Papara'nın ortağı olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e TMSF el koydu.

Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi A.F.K.'nın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklanmıştı. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait 8 şirkete kayyum atanmıştı. 

EKOTÜRK'E DE EL KONULDU

Papara’nın ortağı olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu. 

Ekonomim'de yer alan habere göre, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemlerini tamamlayan TMSF bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldi.

Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verilmişti.

Bu sabah ise yetkililer, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu bildirdi.

Ekonomim

text-ad
Etiketler TMSF Yasa dışı bahis papara ekotürk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AK Partili isimden kadından kadına ''sokakta böyle çıplak gezmeyin'' dayağına destek! AK Partili isimden kadından kadına ''sokakta böyle çıplak gezmeyin'' dayağına destek! Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan canlı yayında İstanbul depremi için tarih verdi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan canlı yayında İstanbul depremi için tarih verdi Balıkesir depremi sonrasında Türkiye'nin deprem profesörleri yine birbirine girdi Balıkesir depremi sonrasında Türkiye'nin deprem profesörleri yine birbirine girdi Balıkesir'deki depremi 1 ay önceden bilen isimden ikinci büyük deprem uyarısı Balıkesir'deki depremi 1 ay önceden bilen isimden ikinci büyük deprem uyarısı Silivri'den dikkat çeken haber: Tutuklu Fatih Altaylı, tutuklu Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı Silivri'den dikkat çeken haber: Tutuklu Fatih Altaylı, tutuklu Ekrem İmamoğlu ile röportaj yaptı Kamil Koç'un sistemlerine sızdılar: Müşterilere SMS yağıyor! Kamil Koç'un sistemlerine sızdılar: Müşterilere SMS yağıyor! Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak! Yeni haftanın hava durumu açıklandı: Sıcaklar nefes aldırmayacak! Balıkesir'deki 6,1'lik yıkım havadan görüntülendi! Balıkesir'deki 6,1'lik yıkım havadan görüntülendi! Alkollü olarak polise yakalanan sürücünün bulduğu çözüm ''pes'' dedirtti Alkollü olarak polise yakalanan sürücünün bulduğu çözüm ''pes'' dedirtti İşte selin yuttuğu ilimizin son hali: Bugün büyük sel felaketinin 4'üncü yıl dönümü... İşte selin yuttuğu ilimizin son hali: Bugün büyük sel felaketinin 4'üncü yıl dönümü...
Türk belgeselcilerden sınırları zorlayan tarihi başarı Türk belgeselcilerden sınırları zorlayan tarihi başarı Tüm araç sahipleri için emsal karar: Siz de başvurun ve paranızı geri alın! Tüm araç sahipleri için emsal karar: Siz de başvurun ve paranızı geri alın! Sosyal medya reklamına kandı, 4 gün yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdi! Sosyal medya reklamına kandı, 4 gün yoğun bakımda ölüm kalım savaşı verdi! Dünyanın en güçlü döviz ve altın rezervine sahip ülkeleri belli oldu Dünyanın en güçlü döviz ve altın rezervine sahip ülkeleri belli oldu Ahmet Çakar'dan ligin ilk haftasından şampiyonu ilan etti Ahmet Çakar'dan ligin ilk haftasından şampiyonu ilan etti Yine ciğerlerimiz yanıyor! 10 ilde peş peşe orman yangını Yine ciğerlerimiz yanıyor! 10 ilde peş peşe orman yangını Çanakkale alev alev yanıyor: Havalimanı ve boğaz kapatıldı Çanakkale alev alev yanıyor: Havalimanı ve boğaz kapatıldı Milyonlarca memur ve emekli belliyordu: En düşük memur maaşı talebi belli oldu Milyonlarca memur ve emekli belliyordu: En düşük memur maaşı talebi belli oldu Türkiye'nin eşsiz, benzersiz, dudak ısırtan, akıl alalmaz ''sahilkondu''su kamerada! Türkiye'nin eşsiz, benzersiz, dudak ısırtan, akıl alalmaz ''sahilkondu''su kamerada! Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan yarışmacıyı ağlatan teklif Kim Milyoner Olmak İster'de Oktay Kaynarca'dan yarışmacıyı ağlatan teklif