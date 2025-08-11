TMSF, Ekotürk kanalına el koydu
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında kayyum atanan Papara'nın ortağı olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e TMSF el koydu.
Papara Elektronik Para AŞ'nin "yasa dışı bahis" suçunun işlenmesini kolaylaştırdığı iddiasıyla aralarında şirketin sahibi A.F.K.'nın da bulunduğu 13 şüpheli tutuklanmıştı. Örgüt lideri ve örgüt üyelerine ait 8 şirkete kayyum atanmıştı.
EKOTÜRK'E DE EL KONULDU
Papara’nın ortağı olduğu televizyon kanalı Ekotürk’e Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konuldu.
Ekonomim'de yer alan habere göre, şirkete ait bilgisayarlara el koyup yedekleme işlemlerini tamamlayan TMSF bugün kanala yeni yönetim kadrosuyla geldi.
Geçtiğimiz hafta, aralarında genel yayın yönetmeninin de bulunduğu 15’ten fazla çalışanın işine son verilmişti.
Bu sabah ise yetkililer, kurum çalışanlarına sözlü olarak kanala el konulduğunu bildirdi.
