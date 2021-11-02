TOGG prototipi test için yola çıktı
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğluu, yerli otomobil TOGG prototipinin test merkezlerine gönderildiğini duyurdu.
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG prototipinin test merkezlerine alkışlarla uğurlandığını açıkladı.Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, “TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye’de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık” ifadelerini kullandı.
TOGG Yönetim Kurulu toplantımız öncesinde ekibimizle birlikte fonksiyonel prototip üretimi Türkiye’de tamamlanan araçlarımızı akredite test merkezlerine alkışlarla uğurladık. @TOGG2022 #YeniLigeYolculuk#TOGG pic.twitter.com/yRDuFiNHHO— Rifat Hisarcıklıoğlu (@RHisarciklioglu) November 2, 2021
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