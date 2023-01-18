Togg'dan heyecanlandıran paylaşım: Daha fazlası, çok yakında

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Trumore teknolojileri hakkında heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Togg, akıllı araç içi hizmetleri hakkında heyecanlandıran bir paylaşım yaptı.

Yapılan paylaşımda, "Trumore’un kazandıran, eğlendiren, gezdiren ve sürekli gelişen mobilite deneyimine hazır mısınız? Daha fazlası çok yakında Trumore’da!" ifadelerine yer verildi.

TRUMORE NEDİR?

Şirketin yeni yazılımı Trumore ile araç içi hizmetlere yeni nesil teknolojiler ekleniyor. Kullanıcılar telefonlarına indirecekleri uygulama ile bir araçta ihtiyaç duyulan tüm yapay zeka teknolojisine ulaşacak.

Trumore uygulamalarında, e-cüzdan, araç içi ödeme teknolojileri, kişiye özel rota önerileri, elektrik tüketimi, karbon salınımı gibi hesaplamalara da yer veriliyor.